Yüksekova’da ilk defa tenis kortu açıldı

Hakkâri Valiliğince İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak yapılan kapalı tenis kortu yapılan açılış töreni ile hizmete açıldı. İlçenin Yeni Mahalle’sinde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen yaz spor okullarının açılış törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, SYDV Müdürü Emir Özdil katıldı. Açılış öncesinde Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, burada antrenörlerden bilgi alırken sporcularla da sohbet etti. Program kapsamında da kaymakamlık tarafından temin edilen 27 bisiklet, 50 paten takımı, 50 sporcu kol saati ve 50 bisiklet kaskı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporculara teslim edildi. Malzeme dağıtımının ardından Kaymakam Kaşıkçı ve beraberindekiler, Gençlik Merkezi’nin yanında yapımı tamamlanarak hizmete giren 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki kapalı tenis kortunu ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Kaşıkçı, Gençlere yönelik büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi. Çocuk ve gençlerin ülkenin aydınlık yarınları olduğunu hatırlatan Kaşıkçı, "Bu kapsamda bugün yaz spor okullarının startını verdik. Bütün kayak sporcularımızın, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mesleki ya da okul sporlarına hazırlanan çocuklarımızın ve diğer çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tüm malzemeleri şu anda temin ettik. Bunlarla hem spor yapacaklar hem de ilgili oldukları spor dallarında sınavlara hazırlanacaklar. Yaz spor okullarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın sokakta ya da internet kafelerde vakit geçirmesini istemiyoruz" dedi.

Yüksekova’da ilk defa bir tenis kortunun yapıldığı vurgulayan Kaşıkçı, "İlk defa Yüksekova’da bir tenis kortu yapıldı ve burada da gençlerimiz yetişecek, evlatlarımız yetişecek. Kapalı ortamda yaz, kış, yağmurdan, kardan etkilenmeden bu çalışmayı yapacak. Bu süreçte burayı bize kazandıran ilimiz Valisine, İl Özel İdaresine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiden gençlerimiz başladı. Güzel bir tenis kortuna kavuştular. Gençlerimiz bu yazı burada dolu dolu geçirecek. Sabah başlayacak burası, gece geç saatlere kadar sporla meşgul olacaklar. Tenis sporunu standartlara uygun modern ve konforlu bir ortamda yapacaklar" şeklinde konuştu.