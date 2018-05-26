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26 Mayıs 2018 12:14

Yüksekova’da voleybol turnuvası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaymakamlık tarafından desteklenen kurumlar arası voleybol turnuvasının finali oynandı.

Yüksekova’da voleybol turnuvası

26 Mayıs 2018 12:14


Yüksekova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce yapılan ve kaymakamlık tarafından desteklenen kurumlar arası voleybol turnuvasının finali oynandı. 23 kurumun katıldığı ve iki hafta süren turnuvada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu finale kaldı. Gençlik merkezinin spor salonunda oynanan müsabakayı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulunu 3-1 yenerek kazandı. Final maçına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve öğretmenler katıldı.


Burada bir açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, bu mekanları spor yapılsın diye ve her kesimden insanların yararlanmalarını sağlamak için hizmete sunduklarını söyledi. Kaşıkçı, "Yüksekova’da ki kamu kurumlarında çalışanlarının böyle bir organizasyonda yer aldıklarından ötürü mutluyum. emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.




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