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24 Mayıs 2018 18:09

Yüksekova’da yağış hayat olumuz etkiledi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova’da yağış hayat olumuz etkiledi

24 Mayıs 2018 18:09

İlçede öğleden sonra aniden bastıran dolu ve yağmur ilçenin cadde ve sokaklarını sular altında bıraktı.


Dolu ve sağanak yağış Yüksekova’nın cadde ve sokaklarını adeta göle çevirdi. Kentte, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağışlarla birlikte bazı binaların bodrum katları da sular altında kalırken, cadde ve ara sokaklarda iftarlık gıda satan işportacılar zor anlar yaşadı. Çiğ köfteci Ersin Düzen, Yüksekova ile beraber çevre bölgelerde yaklaşık bir haftadır yağışın sürdüğünü ifade ederek, “Yağış, yaklaşık yarım saat sürdü. Aşırı derecede dolu yağdı. Çiğ köfte satıyorum, yağmurdan dolayı işler durgun şu an. Hava düzelirse işler de düzelir” dedi.




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