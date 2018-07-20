Yüksekovalılar yeni bir otogar istiyor

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan ve bundan yaklaşık 10 yıl önce geçici olarak yapılan otogar, bulunduğu yer ve kapasite bakımından insanların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Herhangi bir terminalin olmadığı ve acente esnafı tarafından derme çatma bir şekilde faaliyete getirilen otogarda eksiklikler baş gösteriyor. Gerek acente işletmecileri gerek ise Yüksekovalılar, otogarın yerine ihtiyaçları karşılayabilecek yeni bir otogarın yapılmasını istiyorlar. Yüksekova Belediyesi, Yüksekova Kaymakamlığı başta olmak üzere birçok yetkili merci ile görüşme yaptıklarını ifade eden işletmeciler, Yüksekova’ya yakında yeni bir otogarın yapılacağını söyledi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İrfan Sarı, otogar konusunun her zaman gündemlerini işgal eden bir konu olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birçok il ve ilçe merkezinden daha büyük olan Yüksekova’da bir otogarın olmaması çok garip ve çok acıdır. Aslında 10 ya da 15 yıl önce bir otogarın varlığından bahsedilebilirdi. Ama iş ve işleyiş, belediyenin çalışma performansını kaldırabilecek düzeyde değildir. Yolcu taşımacılığı yapan arkadaşlar, seyahat acenteleri, kendi başının çaresine baktılar. Derme çatma bir terminal yaptılar. Çarşının başında ve aslında şehrin tam göbeğinde böyle bir hizmet verilmeye çalışılıyor. Minibüslerle seferler yapılmaya çalışılıyor ve biraz da keyfi uygulamalar var. Tam vaktinde gelinmesi söylenen yolcular, daha çok beklemek durumunda kalıyorlar. Bunlar bize bağlılar, fakat bir hizmet kusuru var. Bunu söylemekte fayda var. İki ülkeye sınırı olan Yüksekova gibi bir yerde potansiyel olmasına karşın, otobüs seyahat acentesinin olmaması ciddi anlamda bir kusurdur. Bu yönde geçmişte ciddi girişimler oldu, belediye ve odalar tarafından da oldu. Ancak bir türlü istenilen sonuca varılamadı. Bu sorunun çözümüne yönelik mevcut belediye ile girişimlerimiz sürmektedir. İlçedeki imar planının bitmesinden sonra bir terminal için arsa temin edilip çalışmalara başlanacaktır. Van yolu istikametinde yapılacağı bilgisini edindik. Bunların sonucunda da yolcu taşımacılığında otobüs kullanımı başlayacaktır. Bununla beraber geçmişten beridir yaşanan trafik kazalarının da önüne geçilmiş olur. Yine trafikteki aksamalar, yolcuların seyahat özgürlüklerinin kısıtlanması gibi problemler yaşanmayacaktır. Bu yönlü çalışmalarımız devam ediyor. Seyahat acenteleri, belediye ve kaymakamlık ile yaptığımız görüşmelerde, terminalin bu sene sonunda bitirileceği söylenmekte ama ısrarımız devam edecektir. Bu anlamda da halkımızdan sorunun çözümüne yönelik desteklerini beklediğimizi ve seslerini çıkarmalarını istiyoruz. Çünkü Yüksekova bu hizmetleri hak ediyor” dedi.