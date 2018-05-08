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08 Mayıs 2018 13:23

Zap Suyu taştı, çoban ve keçiler mahsur kaldı

Hakkari’de etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Zap Suyu’nun taşması sonucu asma köprülerin sular altında kalmasıyla çoban ve beraberindeki hayvanların mahsur kaldığı belirtildi.

Zap Suyu taştı, çoban ve keçiler mahsur kaldı

08 Mayıs 2018 13:23


Kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdüren yağışlarla birlikte Zap Suyu’nun debisi de yükseldi. Hakkari - Van ve Şırnak - Çukurca karayoluna yer yer dağlarda kopan kayalar düşerken, yetkililer ise sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.


Kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari - Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyünde Zap Suyu’nun yükselmesi sonucu asma köprülerin sular altında kaldığı belirtildi. Suyun karşı tarafında bulunan küçükbaş hayvan sürüsü ve başındaki çobanın ise köye gelemediği ve suyun seviyesinin düşmesini bekledikleri belirtildi.


Debisi yükselen Zap Suyu’nun tam ortasında kalan asma köprü ve köprünün üzerinde bulunan keçilerin başka yollardan köye ulaştıracakları belirtildi.




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