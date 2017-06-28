Zap suyunda kaybolan minik Miraç bulunamıyor

Alınan bilgilere göre, 17 Haziran’da Yüksekova-Hakkari karayolunun 11’inci kilometresinde bulunan Suüstü köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Aydın Önal yönetimindeki araç kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 3 kişi ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kaybolan bir kadın ve 1 çocuk kazadan iki gün sonra cansız bir şekilde bulunurken, halen kayıp olan 6 yaşındaki Miraç Önal isimli çocuğun bulunması için de arama çalışmaları devam ediyor.

Bir taraftan AFAD, diğer taraftan ise Önal ailesi her gün Zap suyu çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.