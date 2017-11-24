11 aylık bebeğe kafa şekil bozukluğu ameliyatı

Bebek, başarılı geçen operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Doğuştan skafosefali hastalığından dolayı M.D., ailesi tarafından Antakya ilçesinde özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonrası 11 aylık bebeğin ameliyat edilmesine karar verildi.

Küçük hasta, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Doç. Dr. Ahmet Duymaz ve Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Olgun Karazincir tarafından yaklaşık 3 saatlik bir operasyonla ameliyat edildi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Duymaz, "Kraniyosinostoz sütürlerin erken kapanmasından kaynaklanan doğumsal bir anomalidir ve kafatası büyümesini bozar. Bazı olgularda kafa şekil bozukluğuna ek olarak artmış kafa içi basıncı da görülmektedir. Anatomik olarak doğumda kafatasında toplam beş adet kemik vardır ve bu kemikler birbirine sütür (oynamaz eklem) denen bağlantılarla birleşir. Sütürler belirli bir yaşa kadar beyinin büyümesine ve gelişmesine müsaade etmek için açık kalmalı ve beynin büyüme sürecine uyum sağlamalıdır. Erken kapandığı durumlarda kafatasında şekil bozukluğu kaçınılmazdır. Yalnız başına bir hastalık olabileceği gibi bir sendromun parçası olarak da görülebilir. Bu tür durumlar da daha geniş tetkikler ve gerektiği zaman genetik taramalar da yapılmalıdır" dedi.

Kraniyosinostozun tedavisinin cerrahi olduğunu, genellikle plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah ve beyin cerrahından oluşan bir ekip tarafından uygulandığını ifade eden Duymaz, "Ameliyatta erken kapanan sütür açılır ve kafa kemiklerine normal bir şekil verilir. Ameliyattan sonra hastalara kafatası büyümesinin takibi amacıyla şekillendirilmiş özel bir kask da önermekteyiz" diye konuştu.