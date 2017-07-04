11 Mayıs Şehitler Anıtına Türk bayrağı asıldı

Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013 tarihinde bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için inşa edilen Şehitler Anıtında, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak hareket eden ekipler, yaşamını yitiren 53 şehidin anısını yaşatmak amacıyla ilçe merkezinde bulunan Şehitler Anıtına Türk bayrağı astı. Anıt önünde bölge esnafı ile birlikte göndere çekilen Türk bayrağının ardından şehitlerin ruhlarına Fatiha okundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe merkezinde dalgalandırılan Türk bayrağı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.