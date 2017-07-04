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04 Temmuz 2017 16:46

11 Mayıs Şehitler Anıtına Türk bayrağı asıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Reyhanlı ilçesinde bulunan 11 Mayıs Şehitler Anıtına Türk bayrağı astı.

11 Mayıs Şehitler Anıtına Türk bayrağı asıldı

04 Temmuz 2017 16:46


Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013 tarihinde bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için inşa edilen Şehitler Anıtında, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak hareket eden ekipler, yaşamını yitiren 53 şehidin anısını yaşatmak amacıyla ilçe merkezinde bulunan Şehitler Anıtına Türk bayrağı astı. Anıt önünde bölge esnafı ile birlikte göndere çekilen Türk bayrağının ardından şehitlerin ruhlarına Fatiha okundu.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe merkezinde dalgalandırılan Türk bayrağı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.




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