8. Dünya Uluslararası Aba Güreşleri kıran kırana geçti.

Aba Güreşi Dünya Kupası 34 ülkenin katılımıyla, 2-3 Eylül tarihlerinde Hatay’da yapıldı. Halk konseri, Mehter Takımı, folklor gösterisi ve ağaç güreşi gösterileri ile başlayan gösterilerin ardında başlanan güreşler bütün gece devam etti ve şampiyona sabaha karşı 04.00 de sona erdi.

Şampiyona, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’ın Türk Sporuna kazandırdığı Mersah alanında yapıldı. Hataylı Aba güreşi sevdalıları, bu muhteşem organizasyona adeta renk kattı. Son müsabakalar bitene kadar Mersah alanını terk etmemeleri güreşe olan sevdalarını göstermektedir. Dünya’da tek olan bu Aba Güreşi Mersah alanının Hatay’da olması da ayrıca gurur kaynağıdır. Bu gurur başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve projenin Mimarı ise Prof Dr. İbrahim Öztek’in mimar oğlu Kürşat Öztek’e aittir. Şampiyona, birçok televizyon tarafından canlı yayınlanırken, medya mensuplarının da sabaha kadar beklemeleri habercilik anlayışı açısından ve Aba Güreşi’nin geleceği açısından önemli bir etken oldu.

Müsabaka kurallarını ve Uluslararası Aba Güreşini öğrenen ülkeler, artık her kategoride birbiri ile başa baş güreşler çıkarmaktadırlar. Bunun da göstergesi olarak yarışmalara katılan her ülke sporcusu derece almaktadır. Aba Güreşi Dünya Federasyonu Başkanı Prof.Dr.İbrahim Öztek yaptığı açıklamada; “Dünyaya Aba Güreşini biz öğrettik. Ama bugün bu sporu öğrenen ülkeler bize ciddi rakip oluyorlar. Katılımcı ülkelerden her ülkenin burada madalyaya uzanması ise dengeler açısından güreşe olan bağlılıklarını sevmelerini ve buraya sıradan sporcularının getirmediklerini görüyoruz ve buda bizi ayrıca sevindirmektedir” dedi. Bu şampiyona aynı zamanda Ülkemizin özellikle de medeniyetler beşiği hoşgörü şehrimiz Hatay’ın Dünya’ya tanıtmış olmamız ayrıca bizleri motive etmektedir diyen Öztek; “Hatay’a gelen kafilelere Hatay’da bulunan Dünyanın ilk kilisesi Sen Piyer ve dünyanın en muhteşem mozaik ve arkeoloji müzeleri gezdiriliyor. Turistik yerlerimizde ağırlıyoruz” diyerek katılımcıların Türkiye’den ve Hatay’dan mutlu ayrıldıklarını söyledi.

Güreşe katılan ülkelerin yarısına yakınının Türk Cumhuriyetlerinden olduğuna dikkat çeken Öztek; “Bundan sonra sıra; MÖ 2500 yıllarında Orta Asya’da Kıvışka denilen yerde yapıldığı gibi Hatay çayırlarında veya Kocaeli çayırlarında Türklerin Olimpiyatlarını gerçekleştirmek en büyük hedefimizdir. Bunu yapacak kadrolar ve imkanlar mevcuttur. Yeter ki; devletimizin bu noktada bizlere desteği olsun.

Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası, Türkiye’de yapılan ve ülkelerin tam takım ile katıldığı Dünya’nın en büyük geleneksel güreş spor organizasyonu başarılı bir şekildi tamamlandı. Seneye daha görkemli bir şekilde büyüyerek devam edecektir” diyerek Aba Güreşi’nin Olimpiyatları için ilk adımı attıklarını ifade etti.

Dünya Federasyonu Türkiye’de

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu, Türkiye’de ilk kez kurulan bir Dünya Federasyon olduğunu belirten Öztek; “Dünya’ya Güreşi öğreten Türkiye, üzülerek belirtmek isterim ki, Dünya Güreş Federasyonuna sahip çıkamamış, Dünya Güreş Federasyonu İsveç’in erken davranmasıyla İsveç’te kurulmuştur. Yarın bir ülke çıkar da, biz Dünya Yağlı Güreş Federasyonunu kurduk. Bundan böyle bize bağlanacaksınız derse hiç şaşmam. Ayrıca, bizim federasyonumuz içinde alt başlık olarak Yağlı Güreş de bulunmaktadır. Yağlı güreşimizi organize eden değerli güçlerimizle bunu da Dünyaya öğretebiliriz. Ancak bunun için devlet projesi olması gerekiyor” diyerek güreşe biraz daha sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.

Aba Güreşi Dünya Kupası’nda dereceye giren sporcular şöyle:

60 KG.

1.Fatih Önalan Türkiye

2.Ali Karaboğa Türkiye

3.Sagyndyk Ashim Kazakistan

3.Doulbay Ospan Kazakistan

5.Baxıev Eyvaz Azerbaycan

5.İzayev Vasıf Asafoğlu Azerbaycan

70 KG.

1.İbrahim Valiyan İran

2.Ahmet Kosmov Türkmenistan

3.Vitali Kelioğlu Gagauzya/Moldova

3.Hasan Kaya Türkiye

5.Cuma Akkuş Türkiye

5.Enver Sedat Çolak Türkiye

80 KG.

1. Ivan Stetenov Bulgaristan

2. Mevlut Çolak Türkiye

3. Daniyar Temirkhanov Kazakistan

3. Ivan Vasev Sibirya/Rusya

5. Ruslan Khalitov Özbekistan

5. Vadım Kozanov Almanya

90 KG

1.Munkhjargel Erdenekkhul Moğolistan

2.Davlet Takhiridonov Kazakistan

3.Izet Kadirov Kırım/Ukrayna

3.Ali rıza Jahanian İran

5.Ivoylo Manhey Bulgaristan

5.Muhammet Tavvab Alamı Afganistan

+90/AĞIR/ Başpehlivan

1. Kalantarian Muştaba İran

2. Gıorgı Kobaıdze Acara/Gürcistan

3. Mahmut Çayırcı Türkiye

3. Evgenı Zalnov Sibirya/Rusya

5. İvan Sharygın Tataristan

5. Rezo Tsukulıdze Acara/Gürcistan

Takım sıralaması

1.Türkiye

2.İran

3.Bulgaristan

3.Sibirya