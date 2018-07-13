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13 Temmuz 2018 15:06

Acapella kursiyerleri dev konsere hazırlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi (HATMEK) bünyesinde kurulan Hatay’ın ilk ve tek ‘Çok Sesli (Acapella) Çocuk ve Gençlik Korosu’ dev konsere hazırlanıyor.

Acapella kursiyerleri dev konsere hazırlanıyor

13 Temmuz 2018 15:06


İnsana ve doğaya karşı hassas, empati yeteneğine sahip nesiller yetiştirmek, çocukların kendini ifade edebilme, paylaşma, iş bölümü ve iş birliğine uygun olabilme gibi olumlu kişilik özellikleri kazanmalarını sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen koro, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Hataylılara müzik ziyafeti yaşatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu müzik eğitmeni Burçin Kumru, “Kursiyerlerimize öncelikle milli değerlerimize, insana ve topluma saygılı olmayı sonra da iyi ve doğru müzik yapmayı öğretiyoruz. Bizlere bu fırsatı tanıyan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.


Yetkililer, Çok Sesli Çocuk Korosu ve Çok Sesli Acapella Türk Müziği Yetişkin Korosu kurs kayıtlarının devam edeceğini de belirtti.




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