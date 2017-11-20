AK Parti Hatay İl Başkanı Atıç istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay İl Binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, iki ya da üç aydır şahsı üzerinden çeşitli noktalara, milletvekillerine ya da partinin tamamına saldırının yapıldığını söyledi. Atıç, yapılan istişareler sonrasında bu kararın alındığını belirterek, “Bugüne kadar yaptığımız bütün paylaşımlarda, yaptığımız tüm çalışmalarda hem ilimiz için hem partimiz için hemde ülkemiz için hayırlı olan ne ise diye başladığımız her cümlenin başında bugünde yine hakkımızdan hayırlısını yüce mevladan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Yaklaşık 2-3 aydır özellikle şahsım üzerinden partimizin çeşitli noktalarına milletvekillerine yada partimizin tamamına bir saldırı söz konusuydu. Bu durum ilk günden itibaren tasrif etmediğim, uygun görmediğim ama bir türlü önünü alamadığımız ama bu noktada artık daha fazla partimize zarar vermeyeceğini vermemesi gerektiğini düşünerek bugün bu kararı başta genel başkanımızla da istişare etmek suretiyle, genel merkezimizle istişare etmek suretiyle yetkili birimlerimizle istişare etmek suretiyle bugün sizlerle beraber açıklama gereği duymuş bulunmaktayım” dedi.

Atıç, AK Parti’nin bir aile olduğunu ve kutlu bir yürüyüşün adı olduğunu vurgulayarak, “AK Parti bir ailedir. AK Parti kutlu yürüyüşün adıdır. 14 Ağustos 2001 yılında kurulan bu hareketin adı erdemliler hareketi olarak, o günkü aşk ve şevk ile nasıl kurulduysa ben inanıyorum ki bugünden sonrada bu aşk, bu heyecan ve bu aziz millete hizmet düsturu her daim baki kalacaktır” diye konuştu. Görevlerin değiştiğini ancak aşkın istifasının olmayacağının altını çizen Atıç, şöyle devam etti:

“Aylar önce bir sloganımız vardı, aşkın istifası olmaz demiştik. Biz davayı, biz AK Parti’yi aşk bildik. O yüzden de görevler değişir ancak aşkın istifası olmaz diyor. Ben AK Parti davasında, ben AK Parti‘nin bir neferi olarak bundan böyle canımın Allah bu tende bu bedende verdiği bu emaneti taşıdığım müddetçe bu davada yol yürüyeceğime bir kez daha söz veriyor ancak bugün il başkanlığı görevini benden sonra gelecek kardeşlerimize bugün itibariyle bırakmak üzere tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyor. Bundan sonra görev alacak her bir kardeşimizin yanında olacağımızı bakın tekrar söylüyorum, siyaset arenası içerisinde benden sonra tarumar olsun ki kıymetim anlaşılsın diye düşünen cehalet çerçevelerine bir kez daha sesleniyorum, asla bugüne kadar böyle olmadım. Bundan sonrada asla böyle olmayacağım. Hani sözüm ona ben görevde değilsem benden sonra orası batsın asla, asla ve kat’a bunu ne aile terbiyem, ne yaşam kültürüm, ne partideki dava misyonum bana asla böyle bir düşünce içerisinde olmayacağımızı bir kez daha deklare etme görevini veriyor.”