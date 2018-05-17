AK Parti Hatay İl Başkanı Güler iftarını vatandaşlarla birlikte açtı

Ramazan ayı boyunca sahilde bulunan iskelede her gün bir hayırsever tarafından açılan iftar sofrasına katılan AK Parti İl Başkanı Güler, Ramazan ayının maneviyatının, böylesi ortamlarda daha çok yaşandığını söyledi. Başkan Güler, ev sahipliğinden dolayı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve katkıda bulunan hayırsever işadamlarına teşekkür etti.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği iskeledeki iftar çadırında oruçlarını açan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Geleneksel hale getirdiğimiz iskeledeki iftar sofrası ile Ramazan ayının güzelliğini, bereketini aynı sofrada hep beraber yaşıyoruz. Böyle organizasyonlar dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırırken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyor” diye konuştu.

Düzenlenen iftar yemeğine vatandaşların yanı sıra AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ile basın mensupları da katıldı.