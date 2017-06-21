AK Parti’den Büyükşehir hakkında suç duyurusu

Atıç, belediyenin yılda 20 trilyonluk kira harcaması yaparak görevini kötüye kullandığını, devleti ve milleti zarara uğrattığını iddia etti.

Suç duyurusu öncesi adliye binası önünde 11 ilçe belediye başkanı ile bir basın açıklaması yapan AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, Büyükşehir Belediyesi’nin toplam satın alma bedeli 13 trilyon lira olan araçlara yılda 20 trilyon lira kiralama bedeli ödediğini söyledi.

Başkan Atıç, devletin ve milletin menfaatlerini gözetmeden yapılan çalışmalarla ilgili her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Hatay’daki tüm belediye başkanlarımız ile birlikte daha önceden yaptığımız bir çalışmanın hukuki boyutunu işletmek üzere adli makamlara müracaat için buradayız. Özet olarak ifade etmek gerekirse bugüne kadar maalesef Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın ihtiyacı olan hizmetleri ifa etmediğini, özellikle Hatay halkının hizmet gerçeğinin farkına varmadığını ve tamamıyla bir köy yönetimi sergilediğini gördük. Az önce belediye başkanlarımız ile birlikte Hatay Valimiz Erdal Ata Bey’i ziyaret ettik. Orada kendisine arzlarımızı, İçişleri Bakanlığımızın özellikle büyükşehirin yapmış oldukları hukuksuz muameleler konusunda, hukuki süreci işletmeleri konusundaki talebimizi dile getirmiş olduk. Oradan da idari soruşturma talebinden sonra adli soruşturma noktalarını icra ettirmek için şikayette bulunmak üzere Hatay Adliyesi’ne geldik. En başında araç kiralama konusu var. Bunu geçtiğimiz ay da dile getirmiştik. 2016’nın denetim raporunu meclis üyelerimiz dile getirdiğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilgilileri ile ilgili gerekli çalışmayı yapmasını bekledik. Yaklaşık 45-50 gündür maalesef bu konuda hiçbir adım yok. Hatta adım olmamasıyla birlikte yapılan çalışmaları savunucu, yapılan çalışmaların haklı olduğunu, hukuki olduğunu ifade eden maalesef üzüntü verici açıklamalar neticesinde artık kanunun ve hukukun işlemesi gerektiğini düşünerek bugün bir daha adalet aramak noktasında adli mercilerimize bu şikayeti gerçekleştireceğiz. 2016 yılında sadece büyükşehirin yapmış olduğu kiralama hizmet bedeli 20 trilyon lira. Kiralamış olduğu araçların kasko bedeli yani satın alma bedeli ise 13 trilyondur. 13 trilyona satın alacağı araçlar için sadece 1 yılda 20 trilyonluk kira bedeli ödemesi ne kadar hukuki, ne kadar haklı, Hatay halkı bu kadar hizmet beklerken, vatandaşa benim bütçem yok, benim burada kaynağım yok deniliyor. Devletimizin, milletimizin menfaatlerini gözetmeyerek bu şekliyle bir çalışma yapılmasına karşı hukuki anlamda her türlü mücadelemizi vereceğiz."