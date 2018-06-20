Kaymakam Uygur, muhtarlar ve halka buluşma programı kapsamında Kılıçtutan, Günvuran, Gözecik ve Sarıbük mahallelerinde vatandaşlar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Abdi Uçkuyu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Uygur, “İlçemizde eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, spordan tarıma, emniyet ve asayişten diğer tüm kamu hizmetlerinde ne yapılması gerekiyorsa elimizdeki imkanlar ölçüsünde bunu en iyi şekilde yapıp, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. Göreve başladığımız günden bugüne, ilçemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertlenerek ne yapabilirizin gayreti içinde olduk. Bu vesile ile kapımız vatandaşlarımıza her zaman ardına kadar açıktır” dedi.

Daha sonra muhtarlar ve vatandaşlar söz alarak mahallelerinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Kaymakam Uygur’a iletti. Vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Kaymakam Bülent Uygur, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.