Altınözü’nde bir hayal daha gerçekleşiyor

Altınözü ilçe merkezinde bulunan turistik değere sahip olan 15 Temmuz Milli İrade Parkı Beyazdere Vadisi üzerine, Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Teras Projesi yapılması planlanıyor.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Teras Projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte doğa yürüyüşü, piknik gibi birçok turizm faaliyetine müsait bir turizm altyapı oluşturacaklarını belirtti.

Kaymakam Bülent Uygur, “Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Teras Projesi ilçemize hayırlı olsun. Projemiz ile ilçemizin turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine, turizm alanlarının canlandırılması ve tanıtımının desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Teras Projesinin hayata geçirilmesiyle doğa yürüyüşü, piknik gibi birçok turizm faaliyetine müsait bir turizm altyapı oluşturacağız. Projemiz sayesinde, ilçemize turist akımı başlayacak ve ilçemizde turizm yatırımlarının önü açılacaktır. Cam Balkon Projesiyle ilçemiz önemli turizm merkezi haline gelmesi, Hatay’ın yeni turizm enstrümanları ile zenginleşmesini ve doğal özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken yer haline gelmesini sağlayacaktır. 15 Temmuz Milli İrade Parkının devam projesi olarak hayata geçirilecek Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Teras Projesi ile ilçemizdeki doğal güzelliklere ulaşma imkanı sağlanacaktır. Altınözü ilçemize turizm alanında ilk defa yatırım yapacak olan otel vb. turizm işletmecilerinin ilçemize yatırım yapmalarının önü açılacaktır. Türkiye’nin çeşitli illerinden Hatay merkeze gelen misafirler 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda olan Zeytin Kafe’de kahvaltı yapmayı ve cam terası görmeyi planlarının arasına dahil edecektir. Alternatif turizm ilçemizde turizmi geliştirecek ve ilçe halkımıza katma değer sağlayacaktır. Projemiz ile artacak turizm faaliyetleri, ilçemize gelen turist sayısında ve yatırımlarda meydana gelebilecek artışlar, çevre yörelerde benzer turizm yatırımları için örnek oluşturacaktır. İlçemiz turizmin geliştirilmesi, ancak bölgenin turistik değerlerinin kullanıma sunulması ile mümkündür. Bu sayede sadece turist sayısında değil, ziyaretçi profilinde de farklılıklar olacaktır. Doğal yürüyüş yollarının oluşması ile doğa gezisi yapmayı amaçlayan turistler gelmeye başlayacaktır. Değişen, gelişen ve güzelleşen Altınözü ilçemizin kültür ve turizmine renk katacak projemiz hayırlı olsun” dedi.