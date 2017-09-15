Bakan Soylu güvenlik zirvesi için Hatay’da

Bakan Soylu, zirve için helikopterle geldiği kentteki Amanos Dağları’nda havadan incelemelerde bulundu.

Güvenlik hizmetlerinin ele alınacağı Amanos Zirvesi’nin düzenleneceği Dörtyol ilçesi semalarına helikopterle gelen Bakan Soylu, iniş yapmadan önce zaman zaman terör olaylarının yaşandığı Amanos Dağları’nda havadan incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kara Hasanpaşa Kışlası’na iniş yapan Bakan Soylu, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinden gelen protokol üyeleri tarafından karşılandı. Soylu’nun helikopteri inerken oluşan rüzgar nedeniyle karşılamaya gelen kadın ve çocukların etkilenmemesi için güvenlik görevlileri yelekleriyle siper oldu.

Bakan Soylu, karşılamanın ardından kışlada teçhizatlarıyla hazır bekleyen askerlerle bir süre sohbet edip silahları inceledikten sonra güvenlik malzemeleri hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra kışladaki şeref defterini imzaladı.

Sohbet ve incelemelerin ardından İl Jandarma Komutanlığı Taktik Komuta Yeri’nde Bakan Soylu’nun başkanlığında Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, bölge illerin emniyet müdürleri, jandarma il komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla güvenlik hizmetlerinin ele alınacağı “Amanos Zirvesi” basına kapalı olarak başladı.

Toplantının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun basın açıklaması yapması bekleniyor.