Başkan Savaş: "Hatay makus talihini yenecek"

Başkan Savaş, yakın zaman önce Hatay’a getirilerek Mersin, Kıbrıs ve Beyrut seferlerine hazırlanan, Hatay Deniz Otobüslerinde (HADO) incelemelerde bulundu. Hatay’ın ilk deniz otobüsünden açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, “Önemli projelerin sonucunda meyvelerimizi alıyoruz. Onurlu ve sevinçli anlar yaşıyoruz. İlk deniz otobüsümüz 4 gün önce İskenderun Limanımıza geldi. 7 tane ilçemizin denizle buluştuğu Akdeniz’in mavi sularında gemimiz bizi, Mersin, Kıbrıs ve Beyrut ile buluşturacak. Biz bu buluşmadan Hatay’ın büyük anlamda kazançlı çıkacağını, hem turizm hem de ticaret anlamında bölgemizin lokomotif şehri olmaya aday olduğumuzu söylüyorduk. Bu adaylık icraatla taçlanacak. Bir ay gibi kısa süre içerisinde birçok seferi bir arada yapabileceğimiz ve yolcu sayısı arttıkça Hatay’ın ve bu bölgenin kazanacağı çok önemli bir sürece gireceğiz” dedi.

İlk adımları sağlıklı bir şekilde attıklarını ve hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Savaş kaderimiz olmamalıydı. 7 yıllık savaşın gölgesinde huzurlu olmayı başaran Hatay’ın bundan sonra da hem ekonomik hem de ticari anlamda sınıf atlamasını istiyoruz. Bizde hemşehrilerimize bu sınıf atlama sürecinde kanaat önderi olarak hizmet ettik. Çünkü yıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 7 ilçesinin denize kıyısı olmasına rağmen ama yıllardır Akdeniz’den ticari ve turizm anlamında faydalanamayan Hatay makus talihini yenecek. Bunun için çok önemli adımlar attık. Önce Hatay sonra Türkiye kazanacak. İskenderun’dan Mersin Marina’ya yani şehir merkezine 2 saatte gidilebilecek. Kıbrıs’ta okuyan öğrencilerimiz de rahatlıkla Kıbrıs’a gidebilecekler."