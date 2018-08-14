Başkan Seyfi Dingil projelerini ve çalışmalarını anlattı

Gerçekleşen çalışmalardan somut örnekler vermenin yanı sıra, geleceğe yönelik projelerini de anlatan Başkan Seyfi Dingil, Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB)’ne de HADO ve battı-çıktı projesi üzerinden yüklendi.

‘İskeleyi HADO için vermek istemiyorum’

HADO projesiyle ilgili olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin personellerinin iki gün önce belediyeye geldiğini, iskelenin büyük bir bölümünün kapatılacağını bunun kabul edilebilir yanı olmadığını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Bu proje çok tartışıldı. Çok konuşuldu. Bu proje için İskelenin büyük bir kısmının kapatılacağını belirttiler. Bu iskeleyi vatandaşlarımıza her zaman açık tuttuk. Büyükşehir oraya gümrüklü saha yapacağını belirtiyor. Biz de iskelenin dış kısmına yapın dedik. Haftada bir gün için iskeleyi niye kapatacaksın? Bu şekli ile kabul edilir bir proje değil. Orada iftarlar çeşitli etkinlikler yapılıyor. Halkımıza her zaman açık olmalı” diye konuştu.

‘Aslantaş Suyu İskenderun’a verilmeli’

Aslantaş barajından arıtmaya kadar gelen su hakkında bilgiler veren Başkan Seyfi Dingil, “‘Bu su içilmez, bu su kirli’ dedi büyükşehir. Biz büyükşehirden bu su vanasını açmasını bekliyoruz. İskenderun haklıda bu suyu bekliyoruz. Millet damacana almaktan bıktı. Her şey hazır. Bu suyu bir an önce İskenderun halkına verilmesini bekliyoruz” dedi.

‘Battı Çıktı Projesi tam bir muamma’

İskenderun’a HBB tarafından yapılmakta olan battı-çıktı projesinin halen bitirilemediğini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Bize anlatılan proje bu değildi. Trafik sıkışıklığı devam ediyor. Proje değişti. Tam bir randıman alınır mı? Trafik rahatlayacak mı? Bu sorular hala muamma. İnşallah iyi olur diyor, bekliyoruz” dedi.

‘Karayolları ihalesi yapıldı’

İskenderun halkının merakla beklediği karayolları projesinin ihalesinin geçtiğimiz günlerde yapıldığını söyleyen Başkan Seyfi Dingil, “Bölgenin en güzel kent parkını yapıyoruz. Yapımı bir ay içerisinde başlıyor. İçerisinde betonarme yok. Botanik bir bahçe, yürüyüş yolları, süs havuzu, çiçeklendirme, ağaçlandırma amfi tiyatrosu ile muhteşem bir park olacak. Halkımız burada dinlenecek. Ağaçlar tescillendi. Kent rahat bir nefes alacak. 100 gün içerisinde bitireceğiz” dedi.

‘Eski asfalt şantiyesi yenileniyor’

Modern Evlerin üst kısmında bulunan Asfalt şantiyesini kullanıma açacaklarını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Oradaki ekipmanlar araçlar yenileniyor. Orayı tam kapasite çalıştıracağız. Bir ihale yapıyorsun. Bir sokak kala asfalt bitiyor. Orası beklemede kalıyor. Elektrik için yollar kazılıyor, su için yollar kazılıyor. İhale yapmışsın. Asfalt bitmiş orada öyle kalıyor. Şimdi yılın her günü asfalt olacak. Bu sorunu da ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.

‘Ziraat bahçesi park olacak’

Ziraat bahçesinin yerinin kent parkı olacağını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Bu konuda daha önce eski bakanlığı tarafından hastane olarak düşünülmüştü. Arazinin Bakanlığa devri yapılmıştı. Orası da İskenderun halkının malı olacak. Yeni hastane TOKİ civarına kaydırılıyor. Vatandaşlarımız burada piknik yapabilecek. Çok amaçlı bir park yapacağız. Burayı da kent parkı yapmak için çalışmalara başlıyoruz” diye konuştu.

‘Elinde bilgi belge olan yargıya gitsin’

İskenderun’un gelişmesini kalkınmasını istemeyen kişilerin bir takım kimselerin dedikodu ürettiğini söyleyen Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Bizler eleştiriye açığız. Ama hakarete iftiraya karşıyız. Sosyal medyadan iftira atan ve yazan kişiler hakkında dava açtık. Bunların hepsi dedikodu. Bizim her şeyimiz şeffaf. Aleyhime açılmış dava yok. Benim açtığım davalar var. Müfettişler geldi. Teşekkür etti gittiler. Çamur at, izi kalsın! Anlayışı kimseye bir şey kazandırmaz. Elinde bir şey olan mahkemeye gitsin. Hepsi iftira dedikodu” dedi.

‘Birçok proje devam ediyor’

Belediye olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizen Başkan Seyfi Dingil, “Bazı projelerimizde devam ediyor. Spor tesisleri yapımı devam ediyor. Taziye evleri yaptık yapmaya devam ediyoruz. Sosyal anlamda birçok proje devam ediyor. Yeni parklar, yeni kapalı semt pazarları, asfalt yol kaldırım. Feyezan kanalı projesinin 1. etabı bitti 2. etap başlıyor. Bu memleket bizim. Hükümetimizle, milletvekilimizle uyum içerisindeyiz” diye konuştu.

‘İskenderun Spor’a sahip çıkmalıyız’

Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Bilindiği üzere takım amatör ligdeydi. Şampiyon olduk. Şimdi BAL ligindeyiz. Stat yenileniyor. Takıma herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu konuda herkese büyük görevler düşüyor. Kentin takımına sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Önümüzde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçiminde tekrar aday olacak mısınız? Şeklinde ki bir soruya cevap veren Başkan Seyfi Dingil, “Kısmet olursa aday olacağız. Bu kısmet nasip işi, biz projelerimizi devam ettireceğiz. Tekrar belediye başkanlığına adayım” dedi.