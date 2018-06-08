Başkan Seyfi Dingil’den öğrencilere karne hediyesi

Akçay İlkokulu’nda karne alan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Seyfi Dingil, yaz tatilinde ellerinden bırakmayacağı, heyecanla okuyacağı bir kitap seçtiklerini ifade ederek, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı olanların hem sosyal hayatta, hem de okul hayatında başarılı olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte sınıfları tek tek gezerek öğrencilere iyi tatiller dileyen Başkan Seyfi Dingil, "Belediyecilik sadece alt ya da üst yapı hizmetleri veren bir kurum değildir. Belediye olarak İskenderun’da birçok sosyal ve kültürel projeyi de hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Öğrencilerimiz karnelerini aldılar ve yaz tatiline girdiler. Dağıttığımız kitaptaki içerikler öğrencilerimizi hem eğlendirecek, hem de okumayı sevdirecek” dedi.

Öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Seyfi Dingil, “Kitap okumak kelime dağarcığını arttırır. Güzel konuşma becerisini kazandırır ve günlük yaşamı çok olumlu etkiler. Bu manada çocuklarımıza bir yaz tatili hediyesi hazırladık. Öğrencilerimizin kitabımızı beğeneceğini düşünüyorum. Sene boyunca büyük gayretlerle eğitim dönemini tamamlayan ve geleceğimiz olan öğrencilerimizi ufakta olsa bir hediyeyle sevindirmek istedik. Tüm çocuklarımıza ve eğitimcilerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Okul idarecileri ve öğrenciler ise eğitime desteklerinden dolayı Başkan Seyfi Dingil’e teşekkür ettiler.