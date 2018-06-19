Bayram dönüşü Suriyeli çocuklar aşılanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda rutin çalışma kapsamında daha önce aşısı yapılmamış olan Suriyeli çocuklar Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kurulan sağlık müdürlüğü çadırında aşılanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine giden ve dönüşlerinde de sistemde yapılan kontrolde aşısı yapılmadığı tespit edilen çocuklara 3’lü karma ile kızamık, kızamıkçık ve kabakulak ve 5’li aşıları uygulanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki aşı uygulaması Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Reyhanlı İlçe Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulan ekip tarafından yürütülüyor.

Uygulama 15 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.