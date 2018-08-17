Bayramda hatalı sürücülere kırmızı düdük

Kurban Bayramı’nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Hatay’da da uygulanıyor.

Proje kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, Merkez İlçe Antakya’nın Sümerler Mahallesi kavşağında uygulama yaptı. Uygulama kapsamında içerisinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgiler verilip kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Trafik ekipleri tarafından, çocuklardan içerisinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalmaları istendi.