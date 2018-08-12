Belen’de incir üreticileri yarıştı

‘İncir Festivali’nde halk ozanları ve şairler sazlarıyla sözleriyle Belenlileri coşturdu.

Belen Atatürk Parkı’nda Belen Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘İncir Festivali’ne bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festival, okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Belen’deki incir üreticileri, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri incir meyvelerini, festivalde katılımcıların ve seçici kurul üyelerinin beğenisine sundu.

İncirin tüm dinlerde kutsal bir meyve olduğunu belirten Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, incirin tarih boyunca bereket ve bolluğun sembolü olduğunu söyledi. Belen’in tarımsal ürünleriyle marka bir şehir olma yolunda hızlı ilerlediğini ifade eden Başkan Vurucu, “Narıyla, hurmasıyla, alıçıyla, üzümüyle, üzüm pekmeziyle, nar ekşisiyle, belbeniyle, Belen’in ünlü ceviz sucuğu ürünleriyle üreticilerimizin ülkemizin katma değerine vermiş olduğu destekten dolayı inşallah önümüzdeki süreçlerde bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomisine darbe vurmak isteyen hainlerin yine iş başında olduğunu vurgulayan Başkan Vurucu, “Dolarla, euroyla, faizle oynayarak, ülkemize bela üstüne bela, çıkartmak istiyorlar. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, birbirimizi kucaklayarak, kardeşçe yaşayarak, bu badireyi inşallah el birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Festivalde çocukları için palyaçolar, sihirbaz gösterisi düzenlenirken, çocuklarla çeşitli etkinlik ve oyunlar oynandı.

İlçede üretimi yapılan birbirinden farklı türdeki incirler sergilenerek seçici kurul ve komitenin beğenisine sunulurken, vatandaşlara incir ikramı yapıldı. Coşkulu geçen festivalde bölgenin halk ozanları ve şairleri sazlarıyla, sözleriyle şiirlerini ve türkülerini seslendirdi.

Adına şiirlerin yazıldığı, türkülerin söylendiği, Belen incirinin tanıtımına katkı sağlayarak, bölgede en çok yetişen incirin üretim kalitesini artırmak için düzenlenen ‘İncir Festivali’ gece geç saatlere kadar sürdü.

Seçici kurul tarafından belirlenen yarışma sonunda, en iyi incir üretimi ödülleri Kıcı Mahallesi’ndeki üreticilere verildi. En iyi incir üreticiliği ödülü birinciliğini Mehmet Savaşçı, ikinciliği Yahya Yılmaz ve üçüncülüğü ise Mehmet Yılmaz aldı. Tam, yarım ve çeyrek altın ödüllerinin dağıtıldığı gecede şair ve ozanlara da plaketleri takdim edildi.

3’üncü geleneksel ‘Belen İncir Festivali’ne Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, 22. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Çevik, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Karcı, siyasi parti temsilcileri, STK’ların yanı sıra vatandaşlar katıldı.