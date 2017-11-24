Beyhan öğretmen oto ekspertizci oldu

Türkiye’de çok nadir görülen bu mesleği seçmesinde arabalara olan merakının da etkili olduğunu söyleyen öğretmen Beyhan Ersoy, ailelerin eşleriyle birlikte gelebileceği bir oto ekspertiz işyeri açmaya karar verdi. Hatay’da ve bölgesinde tek olan, "bayandan oto ekspertiz mi olur" diyenlere karşın Ersoy, eşinden aldığı destekle işe koyuldu.

Eşinin doktor olduğunu ve sağlık ocağında çalıştığını, atanamayınca ve arabaya olan merakından dolayı erkek işi olan bu sektöre başladığını ifade eden Beyhan Ersoy, “Özel okullarda 13 yıldır öğretmenlik yaptım. Bu şekil devam etmek istemedim ve KPSS’ye hazırlandım. 2016 KPSS’den sonra 0,3 puanla atanmayı kaçırdım. Özel sektörde de öğretmenlik yapmaya devam etmek istemedim. Ama hep kafamda olan bu sektöre bir adım atmak istedim. Erkek işi ve bayanların da yapabileceğini gösterdim, bu sektörde bende varım dedim. Burada ikinci el araç alacak olan insanlara bizler yardımcı oluyoruz. Çünkü araç hakkında pek bilgi sahibi olmadıkları için bizlere ekspertiz merkezlerine getiriyorlar. Bizlerde onlara aracın neyi var, neyi yok raporlu bir şekilde belgelerini sunuyoruz. İnsanlar daha sonra ekstra bir durumla karşılaşmamak ve riske girmemek için ona göre bilerek araç alıyorlar. Bizlerde her türlü araç ekspertizinde boyasıdır, motorudur, aracın donanımlarıdır, mekaniğidir her şekilde onlara bilgi veriyoruz” dedi.

Bir bayanın ekspertiz yeri açmasının insanların da dikkatini çektiğini ve iş yerine gelenlerin yetkili birini sorduklarında kendisinin olduğunu söylediğinde karşılarında bir erkek görmeyi beklerken şaşırdıklarını anlatan Ersoy, “Elbette şaşırıyorlar ancak bu yönde çok olumlu tepkiler de aldım. 13 yıldır öğretmenlik mesleğini yapıyordum. Ama araçlara karşı gerçekten bir merakım var. Böyle bir işte sürekli kafamda olan bir şeydi. Hep bir bayanın gelebileceği bir yer yok diye düşünürken bunu ben gerçekleştirdim. Öğretmenlik mesleğini seviyorum elbette öğrencilerim, evet artık o mesleğim geride kaldı. Bu sektöre başladım” dedi.

"Bayan erkek diye kesinlikle artık öyle bir ayırım yok kalmadı" diyen fizik öğretmeni Ersoy, “Erkekler bayanların işini yapabiliyor. Bayanlarda erkeklerin işini yapabiliyor. Bayan elinin değmesi emin olun daha güzel oluyor” diye konuştu.