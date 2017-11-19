Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 16:00

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bilyoner.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19 Kasım 2017 16:00

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Galatasaray’ı 84-82 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş xxx 7, Courtney Paris xxxx 12, Leilani Mitchell xxxx 11, Katsuaryna Syntsina xxxx 15, Seda Deniz xx 4, Berrak Özaltın x, Hülya Çoklar x, Devran Tanaçan x, Bahar Öztürk xx 9, Merve Aydın x 2, Hind Ben Abdelkader xxxx 17, Gizem Havare xx


Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki


Galatasaray: Jeanne Epoupa xxx 15, Özge Kavurmacıoğlu xx 6, Miray Balotu x, Meltem Yıldızhan xx 9, Eda Şahin x, İremnaz Topuz x 5, Jelena Dubljevic xxx 18, Gintare Petronyte xxx 15, Gizem Başaran xx 4, Merve Uygül xx 4, İnci Güçlü x


Başantrenör: Marina Maljkovic


1. Periyot: 22-21 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)


Devre: 40-41 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 61-64 (Galasaray lehine)


Maç sonu: 84-82 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)


5 faul alanlar: Bahar Öztürk (Hatay Büyükşehir Belediyesi)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç