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22 Temmuz 2018 16:21

Boğulma tehlikesi geçiren memur hayata tutunamadı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren memur hayata tutunamadı

22 Temmuz 2018 16:21


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Dörtyol sahilinde serinlemek için denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçiren İlçe Emniyet Müdürlüğünde memur olarak çalışan Murat Say kıyıya çıkarılarak 112 ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Say sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan Murat Say’ın cenazesi mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konularak,Yeşil Mahalledeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Merkez mezarlığında kılınan namazın ardından Say toprağa verildi.


Cenazeye, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.


Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Say’ın, polis memuru olarak görev yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu sivil memur olarak çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.




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