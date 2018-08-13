Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 12:18

Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara konser

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara konser verildi.

Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara konser

13 Ağustos 2018 12:18


Seslendirilen türkülere alkışlarla ve oyunları ile eşlik eden hükümlü ve tutuklular gönüllerince eğlendi.


Kurum Müdür Vekili Mehmet Yasdı, konser sonrası yaptığı konuşmada, Yerel sanatçı Emre Tatlıdil’e verdiği konser nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Yasdı, bu tür etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.


Hataylı yerel sanatçı Emre Tatlıdil’in hükümlü ve tutuklulara verdiği konseri Kurum Müdür Vekili Mehmet Yasdı, Sosyal Çalışmacı Orhan Çağlar ile kurum personelleri izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç