Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara konser

Seslendirilen türkülere alkışlarla ve oyunları ile eşlik eden hükümlü ve tutuklular gönüllerince eğlendi.

Kurum Müdür Vekili Mehmet Yasdı, konser sonrası yaptığı konuşmada, Yerel sanatçı Emre Tatlıdil’e verdiği konser nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Yasdı, bu tür etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.

Hataylı yerel sanatçı Emre Tatlıdil’in hükümlü ve tutuklulara verdiği konseri Kurum Müdür Vekili Mehmet Yasdı, Sosyal Çalışmacı Orhan Çağlar ile kurum personelleri izledi.