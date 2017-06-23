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23 Haziran 2017 15:54

Cilvegözü’nden 118 bin kişi bayramlaşmak için Suriye’ye geçti

Ramazan Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkışları bugün sona erdi.

Cilvegözü’nden 118 bin kişi bayramlaşmak için Suriye’ye geçti

23 Haziran 2017 15:54

1 Haziran’da başlayan çıkışlarda bugüne kadar 118 binin üzerinde Suriyeli ülkesine gitti.


Jandarma ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün aldığı önlemlerle Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Suriyeliler Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkesine geçiş yaptı. AFAD’dan verilen yabancı tanıtım belgesi veya pasaportlarının kayıtları yapılarak çıkış işlemleri gerçekleştiriliyor.


Hatay Valiliği tarafından planlanan takvim çerçevesinde 1 Haziran’da başlayan çıkışlar, bugün sona erdi.


24-27 Haziran tarihlerinde giriş çıkış işlemlerinin yapılmayacağı ve 28 Haziran Çarşamba günü ise bu işlemlerin normal şekilde uygulanacağı belirtildi.


Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile çıkış işlemlerini yaptırdıktan sonra kapıdaki otobüslerle sınırın sıfır noktasına götürülüyor. Burada kendilerini bekleyen araçlara aktarılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.


Bayram izinli çıkış yapan kişilerin Suriye’den Türkiye’ye dönüş işlemleri 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak ve Kurban Bayramı ile birleştirilerek 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek.




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