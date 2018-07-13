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13 Temmuz 2018 17:11

"Çöl tilkileri", Kızılay’a adak kurban bağışında bulundu

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan ve "Çöl tilkileri" lakabıyla anılan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu askerleri, Hatay’da Türk Kızılayı İskenderun Şubesi’ne adak kurban bağışında bulundu.


13 Temmuz 2018 17:11


Vatan savunmasında sınır ötesi operasyonlarda görev alan askeri birlik yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı duygu ve anlam yüklü bağışla bir kez daha yüreklere dokunmayı başardı.


Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, adak kurbanlarını yerine getiren askerlere teşekkür ederek, “Öncelikle askeri birliğimize teşekkür ediyoruz. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin, kaza, bela ve tüm kötülüklerden korusun. Yaptıkları adakları kabul olsun” dedi.


Yapılan kurban bağışlarını, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla aşevlerinde değerlendireceklerini söyleyen Günay, İskenderun Kızılay olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yapılan bağışlardan yararlanmaları için çalışmalarımızı hızlandırdık. Vatanı, bizleri ve sınırlarımızı korumak amacıyla zor bir görevi canları pahasına üstlenen askerlerimizin bu denli bağışları bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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