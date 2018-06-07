Dörtyol’da Çevre Haftası etkinliği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “Dünya Çevre Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Yeşilköy Mahallesi’nde Şehit Polis Ayhan Kıymacı Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar park alanında çevre temizliği yaptı. Ardından kuşların yararlanması için okul öncesi öğrencileri tarafından yapılan ve boyanan “kuş evleri” ağaç dallarına asıldı.

Başkan Yaşar Toksoy, park ve dinlenme alanlarına önem verdiklerini çocukların oyun alanlarını daha geniş olması adına gereken çalışmaları yaptıklarını parkların daha sağlıklı hale gelmesi için çalışmaları devam ettirdiklerini belirtti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu idareci ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.