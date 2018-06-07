Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 16:01

Dörtyol’da Çevre Haftası etkinliği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “Dünya Çevre Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendiDörtyol Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Yeşilköy Mahallesi’nde Şehit Polis Ayhan Kıymacı Parkı’nda gerçekleştirildi.

Dörtyol’da Çevre Haftası etkinliği

07 Haziran 2018 16:01

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “Dünya Çevre Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi


Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Yeşilköy Mahallesi’nde Şehit Polis Ayhan Kıymacı Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar park alanında çevre temizliği yaptı. Ardından kuşların yararlanması için okul öncesi öğrencileri tarafından yapılan ve boyanan “kuş evleri” ağaç dallarına asıldı.


Başkan Yaşar Toksoy, park ve dinlenme alanlarına önem verdiklerini çocukların oyun alanlarını daha geniş olması adına gereken çalışmaları yaptıklarını parkların daha sağlıklı hale gelmesi için çalışmaları devam ettirdiklerini belirtti.


Etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu idareci ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç