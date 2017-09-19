Dörtyol’da gaziler günü kutlandı

Atatürk anıtı alanında gerçekleştirilen gaziler günü kutlamasına Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Jandarma Komando Tabur Komutanı J. Bnb. Savaş Balcı, Dörtyol Özel Harekat Tabur Komutanı J. Bnb. Hakan Turan, Daire Amirleri, Gaziler, Muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, burada yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz bağımsızlığımıza zincir vurmak isteyen düşman çevrelere iman gücüyle direnen, milli azimle karşı çıkan kahramanlarımızdır. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olmuştur. Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirasıdır. Türk milleti hem şehitlik anıtı hem de gaziliğin adıdır. Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali, vatan ve millet uğruna gösterilen faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır" dedi.

Törende gazilere çiçek takdim edildi.