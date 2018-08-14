Elektrik direğinde asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre, elektrikçi ustası Mustafa Göyük (27), Kırıkhan ilçesi ala köyün Mahallesi bulunan bir evin elektrik hatlarını antikron kablo ile bağlamak için yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıktı. Göyük, direkte çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Direğin üzerinde yaklaşık 15 dakika asılı kalan gencin kurtarılması için vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi, Kalan Mustafa Güyük’ü asılı kaldığı elektrik direğinden indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte direkten indirilen genç, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan Mustafa Göyük’ün evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.