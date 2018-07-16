Evvel Temmuz Festivali sona erdi

Samandağ Kalkındırma Derneği, Akdeniz Kültür Derneği, Samandağ Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve yerel sponsorların işbirliğiyle gerçekleştirilen Samandağ Evvel Temmuz Festivali binlerce kişinin katılımıyla sona erdi. Yüksek Sadakat, Mazlum Çimen ve Manuş Baba gibi ünlü isimlerin şarkılarını seslendirdiği festival, büyük ilgiyle takip edildi.

Gerçekleşen festivalin kapanışında konuşan Samandağ Belediyesi Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Kalkındırma Derneği, Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneklerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Halkın Evvel Temmuz Bayramını kutlayan Başkan Nehir, gelecek yıl festival kapsamında Duman Müzik Grubunu Samandağ Belediyesi katkılarıyla halkla buluşturacağının sözünü verdi.