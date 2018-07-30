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30 Temmuz 2018 17:00

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından üçüncü sırada yer aldılar

Hatay’ın Spor Toto Türkiye Boks Ligi’ndeki temsilcisi Kocaçınar Boks Kulübü 28-29 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Spor Toto Boks Ligi müsabakasında karşılaştığı Malatya Turgut Özal Spor Kulübü’nü 9-1’lik skor ile yenerek ligde 3.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından üçüncü sırada yer aldılar

30 Temmuz 2018 17:00

sıradaki yerini garantiledi.


Ligin bitimine bir maç kala üçüncülüğü garantileyen Kocaçınar Boks Kulübü, lider Fenerbahçe ve ikinci Beşiktaş’ın yer aldığı Spor Toto Türkiye Boks Ligi’ndeki başarısı ile takdir topladı.


Kendi imkanları ile mücadele ettikleri Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde başarıyı yakalayan sporcu ve teknik kadrosuyla gurur duyduklarını ifade eden Kocaçınar Boks Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Mehmet Kanlı, "Rakibimiz Malatya Turgut Özal Spor Kulübü karşısında sergilediğimiz yüksek performans ile maçı 9-1 kazandık. Sporcularımız inanmışlık örneğini sergileyerek ortaya koydukları mücadeleleri ile rakip takımı rahat bir skorla yenerek Spor Toto Türkiye Boks Ligi’ne üçüncü olarak adlarını yazdırmanın haklı gururunu yaşadılar. Hepsi ile gurur duyduğum sporcularım ve başarılı antrenörümüz Erkan Yılmazbaş’ı yürekten kutluyor, önümüzdeki sezon daha iyi bir hazırlık ile şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.




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