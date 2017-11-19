Gastronomi Şehri Hatay turizm patlaması yaşayacak

EXPO 2021’in yapılacağı Hatay, kültür ve inanç turizminin yanısıra gastronomi turizmiyle de kabuğunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın son altı küsur yılının sıkıntılara rağmen kendi kabuğunu kırdığını ve gelecek adına umutlu hadiseler yaşadığını ifade etti. Hatay’ın 9 ay içerisinde çok önemli iki güzel olayla karşılaştığını belirten Savaş, "Birincisi Çin ve Avustralya ile mücadele ettiğimiz EXPO 2021 yarışında ipi göğüsleyen Hatay oldu. EXPO 2021 yarışında Lüksemburg’da 21 Ocak 2017’de bu güzel hediyeyi aldık. EXPO 2021 Hatay’da yapılacak. Daha sonra Hatay’da Mayıs ayında imzaları attık. Ve şu anda iki ayrı özel yerde biri İskenderun diğeri Antakya Defne tarafında iki ayrı özel yerde 2021 Botanik EXPO’sunu yapacağız. Öncelikle bu Hatay için sıkıntılı günler içerisinde önemli bir hadise. Bundan hemen 8 buçuk ay sonra 9 ay içerisinde çok daha önemli müjde ile karşı karşıya kaldık. 2010 yılından itibaren başlattığımız Hatay’ın UNESCO’nun tescil ettiği, korumaya aldığı gastronomi şehirleri olsun diye çalıştığımız bu önemli çalışmanın sonucunda nihayetinde 10 gün önce Hatay’a yine büyük bir müjde geldi. Bu müjde Hatay’ın dünyadaki 25 gastronomi şehri ile birlikte 26. Gastronomi Şehri olduğu ilan edildi. Yani Hatay şuanda dünyadaki 26 UNESCO’nun korumaya aldığı özel şehirden bir tanesi. Yani UNSECO diyor ki, siz özel bir şehirsiniz, sizin müthiş bir kültürünüz var, müthiş bir dağarcığınız var, müthiş bir geçmişiniz var, müthiş bir tarihiniz var, müthiş bir medeniyet birikiminiz var. Bunların hepsine ben kefilim ve bundan sonraki süreçler içerisinde siz o 26 özel şehirden bir tanesisiniz. Birlikte güzel organizasyonlar yapın, sempozyumlar, paneller yapın, gastronomi günleri yapın ve bu değeri yıllarca taşıyarak Hatay’a ekonomik katkı sağlayın. Hatay’ın tanınırlığına katkı sağlayın, Türkiye’nin ve Hatay’ın markalaşmasına katkı sağlayın" dedi.

“Gastronomi Köyü” projesi

Savaş, Hatay’ın yol haritasının belli olduğunu ve gastronomi şehri için 2010 yılında bu yana çalıştıklarını kaydetti. UNESCO’nun belli kriterler istediğini ve EXPO 2021 projeleri arasında “Gastronomi Köyü” projesinin de bulunduğunu vurgulayan Savaş, "Şimdi bizim yol haritamız çok belli, net. Çünkü gastronomi şehrine biz 2010 yılından beri başlıyoruz, başladık ve 2017 Ekim sonunda almış bulunmaktayız. Tabiki gastronomide UNESCO sizden belli kriterler istiyor. Gastronomi Köyü projemiz EXPO 2021’in içerisinde. Aynı şekilde bizim tarihi 1150 tane tarihi ve geleneksel yapımız var. Burada bir sokağı Gastronomi Sokağı yapacağız. Ve bu Gastronomi Sokağında her alanda ihtisaslaşmış lokantalar yapacağız. Bütün lokantalar aynı işi yapsın istemiyoruz. Belli alanlarda belli kişiler belli ürünleri çıkarsınlar, belli yemekleri yapsınlar. Ve gelen insan kendi zevkine göre buradan o gastronomi sokağından Hatay’ın lezzetlerini tek tek tadabilme şansı olsun. Bu gerçekten de bacasız sanayi dediğimiz turizmin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir bu gastronomi şehri unvanı. Biz bu unvanı hem layıkıyla taşımak hem de gelecek adına insanlarımıza ekonomik konusunda müthiş katkı sağlamak istiyoruz. UNESCO için çalıştıysak nasıl EXPO için çalıştıysak Hatay’ın geleceği adına huzurlu, sağlıklı, sakin bir şehir olması içinde çalışıyoruz. Bunları sağladığımızda hem biz turizme katkı sağlayacağız, hem gastronomi şehri unvanımızı daha pekiştirerek geleceğe taşıyacağız. Hem de EXPO 2021’i layıkıyla yapıp bütün bu çevreye örnek bir şehir olacağız" dile konuştu.

600 çeşit yemek

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu da, Hatay’ın UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” olarak seçilmesinin ardından turizm konusunda patlama yaşayacağını belirtti. Nacioğlu, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilmelerinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilmemiz çok sevindirici bir gelişmedir. Hatay zaten dünyaya tanıtılan bir il yemekler konusunda. Şuanda bizim ilimizin 600 çeşit yemeği vardır. Gastronomi konusunda turlar düzenlenecek. Ve Hatay’a sadece kültür turizmini ve inanç turizmi için değil gastronomi turizmi içinde insanlar gelecek" dedi.

Türkiye’de Gaziantep’in 2015 yılında Gastronomi Şehri ilan edildiğini hatırlatan Nacioğlu, şöyle devam etti:

"2017 yılında da Hatay, Gastronomi Şehri ilan edildi. 26 ülke tarafından seçilen Hatay artık kabuğunu değiştirmesi lazım. Yemekler konusunda da kendini geliştirmesi lazım. Hatay’ı daha iyi şekilde tanıtıp daha güzel yemekler sunmamız lazım. Özellikle hijyen konusunda, servis konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu gastronomi şehri ilan edilmesi tabi halkımızın sevinmesi lazım. Çünkü halkımız daha bunun farkında değil, bunun ilimize getirisi çok büyük olacak. Artık dışardan gelecek yerli ve yabancı turistler gastronomiyi birebir, Hatay’da yaşayacaklar. Özellikle şimdi UNESCO tarafından ilan edildikten sonra yabancı basında da Hatay hakkında haberler yapıldı. Bu çok sevindirici bir olay. Hatay bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir il. Ve her türlü turizme hizmet verecek bir ilimizdir."

Hatay’da üç kuşaktır soğuk meze yapan ve üç kardeşten biri olan Semir Yoğurtçu, dünyanın hiçbir yerinde bu lezzeti, bu hizmeti göremeyecek kadar çok güzel bir şehirde yaşadıklarını ifade etti.