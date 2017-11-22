Görme Engelliler Futsal Şampiyonası İskenderun’da tamamlandı

Ligi 2. Devre müsabakaları İskenderun Belediyesi Sakarya Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nda tamamlandı.

8 takımın katıldığı ve İskenderun Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen turnuvanın sonunda Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 42 puan ile şampiyon olurken, 28 puan ile Ankara Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ise 21 puan ile üçüncü oldu.

Dingil: "Görme Engelli Milli Takımımızı da ağırlamaya talibiz"

Şampiyonanın Fair-Play çerçevesinde tamamlandığını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Görme engelliler olsun. Diğer bedensel engelliler olsun. Bütün engelli kardeşlerimizi kucaklamaktan ve onları misafir etmekten büyük onur duyduk. Belediye olarak da, İskenderun olarak da, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Bütün bu faaliyetlerin içerisinde yer alıyoruz. Görme Engelliler Milli Takımımızı da burada ağırlamaya talibiz. İnşallah arkadaşları tekrar buraya bekliyoruz. Şampiyon olan takımımızı ve sporcularını kutluyorum” diye konuştu.

Sayyıdan

İskenderun’dan mutlu olarak ayrıldıklarını ve özellikle İskenderun Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade eden Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan ise, “Bir belediye başkanı, bir yerel yönetimin engellilere bakış noktasını görüyorum. Bugüne kadar birçok turnuvaya katıldık ve birçok turnuvayı da organize ettik. Gerek belediye başkanımızın, gerek bürokratlarının ve gerekse çalışanlarının engelliye bakış noktası, engelliye nasıl davranılması noktasında emin olun sanki çalışılmışcasına güzel gösteriler ve itina gösterdiler” diyerek şampiyonanın en güzel şekilde tamamlanmasından dolayı katılan tüm takımlara teşekkür etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman ile Spor Koordinatörü Levent Erköse verdi.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün şampiyonluk kupasını İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk’ün elinden alarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Şampiyon olan Çankaya Belediyesi GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan ve takım kaptanı Nevzat Yıldırım, şampiyon olduklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, şampiyonada emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İkinci olan Yeni Mahalle GESK Başkanı Birgül Bek ve takım kaptanı Murat Dinçaslan’da çok güzel bir turnuva olduğunu belirterek, İskenderun Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.