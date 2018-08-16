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16 Ağustos 2018 14:36

Hassa’da Kur’an kursu öğrencilerine hediye dağıtıldı

Hatay’da Mevlana Camii’nde yaz Kur’an kursunda Hassa müftüsü Abdülhalık Ocakhanoğlu, kurs gören çocuklara hediye dağıttı.

Hassa’da Kur’an kursu öğrencilerine hediye dağıtıldı

16 Ağustos 2018 14:36


Hatay’ın Hassa ilçesindeki Mevlana Camii’nde yaz Kur’an kursu öğrencilerine Hassa Müftüsü Abdülhalık Ocakhanoğlu ve cami imamı Yahya Bozkurt hediye dağıttı. Hediyeler esnafların yardımlarıyla çocuklara ulaştırıldı.


Kur’an ezberleme ve güzel okuma yarışmalarında 1’inci olan miniklere bisiklet hediye edildi. Kursa katılan diğer küçüklere de elbise, saat ve dini kitaplar hediye edildi. Hassa Müftüsü Ocakhanoğlu, her yıl bu tip ödüllerin dağıtılmasını temenni ettiğini belirterek, başarılı olan miniklere hediyelerini takdim etti.




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