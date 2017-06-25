Hatay bayramda şehidini uğurladı

Şehidin yakınlarının feryatları törende yürekleri dağladı. Gözyaşlarına boğulan şehidin yeğenleri tabuta sarıldı. Şehidin kardeşleri ve babası Mustafa Sevinç’in tabutun başındaki askerlerin sık sık terlerini silmesi ve su içirmesi törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Şehidin halalarının ve annesi Meryem Sevinç’in tabuta sarılarak feryat etmeleri yürekleri dağladı.

Şehidin naaşı, Hatay’ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’ndeki evinde helallik alınmasının ardından Kaptan Mehmet Paşa Camii’ne getirildi. İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı yüzlerce kişinin tekbirleri ve dualarıyla birlikte kortej eşliğinde şehitliğe götürüldü.

Anne Meryem ve baba Mustafa Sevinç ayakta durmakta zorluk çekerken, dede İsmet Sevinç metanetini korumaya çalıştı. Yakınlarının feryatları ve gözyaşları sel olup akarken, vatandaşlar teröre lanetler yağdırdı, tekbirler getirdi. Şehit İsmet Sevinç dualar ve gözyaşları arasında yakınları, sevenleri ve yüzlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderun’da düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olga, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras, İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, STK’ların yanı sıra vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.