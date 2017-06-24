Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 22:16

Hatay İskenderun’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Dikilitaş bölgesinde saat 05.

Hatay İskenderun’a şehit ateşi düştü

24 Haziran 2017 22:16

00 sıralarında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Erbaş İsmet Sevinç’in şehit haberinin verildiği Hatay’ın İskenderun ilçesindeki baba evinde yas var. Şehidin acı haberini askeri yetkililer, İskenderun Buluttepe Mahallesi’nde bulunan dedesi İsmet Sevinç ve kardeşlerine verdi.


Şehidin evinin bulunduğu yere dev Türk Bayrağı asılırken aynı ismi taşıdığı dedesi İsmet Sevinç yaptığı açıklamada, torunun 4 yıldır görev yaptığını geçtiğimiz günlerde 45 günlük izne geldiğini ve 20 gün önce tekrar görev yerine gittiğini söyledi.


Torununa kendi isminin verildiğini söyleyen dede Sevinç, “’Vatan sağ olsun, Allah öyle emretmiş. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Dik ve yüksek duracağız" dedi.


Şehidin yakınları da acı haberinin ardından derin üzüntüye boğulurken terörü lanetlediler.


Şehidin annesi Meryem Sevinç ve Mustafa Sevinç’in mevsimlik işçi olarak Antalya Kemer’e gittiği belirtilirken, acı haber üzerine İskenderun’a dönüş yaptıkları öğrenildi.


Bekar ve dört kardeş oldukları öğrenilen şehidin cenazesinin İskenderun ilçesi Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!