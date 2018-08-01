Hatay karpuzu, Adana karpuzuna rakip oldu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde üretilen çileğin ardından karpuz üretimine de başlanıldı. Aroması ve yumuşaklığıyla Adana karpuzuna rakip olan Yayladağı karpuzu tarlada 80 kuruşa satılıyor.

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Çabala Mahallesi’nde çiftçilik yapan İhsan Erdem, yaklaşık 15 yıldan beri üretime devam ettiği karpuzun rağbet görmeye başladığını ve su olmamasına rağmen üretim yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçi İhsan Erdem su olmamasına rağmen karpuz üretimi yaptıklarını ve 1 dönüm tarladan 8 ton karpuz hasat ettiklerini belirterek, "Yayladağı’nda geçmiş dönemlerde üretimini yaptığımız tütün bittikten sonra alternatif olarak karpuz üretimine yöneldik. Çiftçilik yapıyoruz ancak su olmadığından dolayı zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Karpuz, bol su isteyen bir meyvedir. Ancak bizim burada yaptığımız üretimde su olmamasına rağmen 1 dönüm tarladan yaklaşık olarak 8 ton karpuz toplamaktayız. Burada suyumuz olsa da üretim de daha fazla mahsul elde edebiliriz. Ürettiğimiz karpuz özellikle son zamanlarda piyasa da çok tutulmaya başladı” dedi.

Çiftçi Erdem kendi imkanlarıyla yaptıkları göletten su ihtiyacının bir kısmını karşıladıklarını söyleyerek, "Bizim üretimini yaptığımız karpuz orijinal çekirdektir. Su olmamasına rağmen orijinal çekirdek olduğundan dolayı çok tercih ediliyor. Su sıkıntısı çektiğimizden dolayı şimdilik Adana karpuzuna henüz tam anlamı ile rakip olamadık. Ama her şeye rağmen burada ürettiğimiz karpuzlar içerisinde 22 kilo 700 gram karpuz tarttık. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız gölet ile su ihtiyacımızın bir kısmını karşılamaya çalışıyoruz. O su sayesinde burada tarıma devam etmekteyim. Böyle sıkıntılar yaşamasak belki çevredeki birçok çiftçimizde Yayladağı’nda karpuz üreterek gelir elde edebilir" diye konuştu.

"Birçok çiftçimiz ekim yaptıysa da istedikleri sonucu alamadılar"

Yayladağı’nda bazı çiftçilerinde karpuz üretimi yapmaya çalıştığını ancak istedikleri sonucu almadıklarını vurgulayan Erdem, "Yayladağı’nda yaklaşık 15 yıldan beri karpuz üretimi ile uğraşıyorum. Bu işi yapanda tek kişiyim diyebilirim. Birçok çiftçimiz ekim yaptıysa da istedikleri sonucu alamadılar, çok şükür biz karpuz üretiminden iyi para kazandım ve kazanmaya da devam ediyorum. Geçtiğimiz senelerde 8 dönüm ekim yaptım ve yaklaşık 80 ton karpuz aldım. Bu sene ise 5 dönüm ektim ve toplamda 40-45 ton karpuz almayı ümit ediyoruz. Bu yıl ilk hasadı yaptık ve çıkan 22 ton karpuzu sattık. İkinci hasatta 10-12 ton civarı, sonrasında iki hasat daha yaparız” şeklinde konuştu.

Çiftçi Erdem ürettikleri karpuzun tamamen organik olduğunu ve kesinlikle aşı kullanmadıklarını vurgulayarak, "Bu karpuz üretimini daha da geliştirerek, buralara tüccarların gelmesini istiyoruz. Adana karpuzu bizim burada yetişen karpuzumuzdan daha önce çıkıyor. Ancak bizim karpuzun hasadı yapıldıktan sonra Adana karpuzu satılmıyor. Çünkü tadı, aroması, sululuk oranı, yumuşaklığı ve orijinal çekirdek olması nedeniyle çok tercih ediliyor. Bizim karpuzlarımızda kesinlikle aşı yoktur, tamamen organik, gübresiz, kendi halinde yetişmektedir. Tadına bakanlara göre Adana karpuzuyla arasında çok tat farkı var” dedi.

Adana karpuzunun toptan satış fiyatı ortalama 60 kuruş olduğunu, Yayladağı karpuzunun ise tarladaki fiyatının 80 kuruş, perakende fiyatının ise 1 lira olduğunu belirten Erdem, karpuzu İskenderun’dan gelen tüccarlara sattıklarını da sözlerine ekledi.