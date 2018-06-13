Hatay’da 125 bekçi yemin etti

Hatay’da toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 haftalık eğitimden geçen çarşı ve mahalle bekçileri Hatay Polis Meslek Okulu’nda düzenlenen törende, Türk bayrağı ve silahın üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Bekçi Yusuf Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güveni için görev yapacaklarını söyledi.

Bekçilerin yemin törenine Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve bekçilerin aileleri katıldı.

Yemin eden ve çeşitli karakollara dağıtımı yapılan 125 bekçi, düzenlenen tören sonrası sorumluluk bölgelerinde görevlerine başladı.