Hatay’da 45 mülteci yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Karadurmuşlu yolunda bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube ekipleri, Karadurmuşlu Yolu Kavşağı’nda durdurdukları bir otobüste yaptıkları kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçiş yaptıkları belirlenen, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 45 mülteci yakaladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde GBT sorgulaması yapılan ve parmak izi alınan Suriye uyruklu şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.