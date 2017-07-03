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03 Temmuz 2017 17:29

Hatay’da 56 kaçak yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 56 kişi yakalandı.

Hatay’da 56 kaçak yakalandı

03 Temmuz 2017 17:29

Olayla ilgili yolcu otobüsü sürücüsü gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Karadurmuşlu yol kavşağında özel bir firmaya ait 42 FKU 79 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde Suriye uyruklu 56 kişinin yurda kaçak yollarla girdikleri ve İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.


GBT sorgulaması yapılan ve parmak izi alınan Suriye uyruklu 56 kişi, işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edilecek.


Olayla ilgili ismi açıklanmayan otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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