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23 Mayıs 2018 11:04

Hatay’da CHP’li Parlar adaylıktan çekildi

CHP Genel Merkezi tarafından açıklanan listede Hatay 6’ncı sıra milletvekili adayı olarak yer alan Ramiz Parlar adaylıktan çekildiCHP Genel Merkezi tarafından Hatay milletvekilliği aday listesinde yer almayan ancak son dakikada yapılan değişikliğin ardından 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterilen CHP eski Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Hatay’da CHP’li Parlar adaylıktan çekildi

23 Mayıs 2018 11:04

CHP Genel Merkezi tarafından açıklanan listede Hatay 6’ncı sıra milletvekili adayı olarak yer alan Ramiz Parlar adaylıktan çekildi


CHP Genel Merkezi tarafından Hatay milletvekilliği aday listesinde yer almayan ancak son dakikada yapılan değişikliğin ardından 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterilen CHP eski Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini ifade etti. Parlar, "Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.




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