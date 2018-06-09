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09 Haziran 2018 01:39

Hatay’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Defnede İlçesi Gazi Mahallesi 15’inci sokakta bulunan bir apartman çatı katında yangın çıktı.

Hatay’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

09 Haziran 2018 01:39


Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında son katta bulunan ahşap çatılı daire kullanılamaz hale geldi.


Çatı katında çıkan yangın apartmanda bulunan Diğer daireler ve yakınında bulunan apartmana sıçramasını önlemek için çevrede tedbir alındı.


Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Yaklaşık yirmi dakika süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın nedeniyle dairenin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.


Çıkan yangında ölen ya da olmazken Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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