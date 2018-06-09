Hatay’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında son katta bulunan ahşap çatılı daire kullanılamaz hale geldi.

Çatı katında çıkan yangın apartmanda bulunan Diğer daireler ve yakınında bulunan apartmana sıçramasını önlemek için çevrede tedbir alındı.

Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Yaklaşık yirmi dakika süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın nedeniyle dairenin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında ölen ya da olmazken Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.