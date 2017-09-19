Hatay’da Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilk olarak Antakya Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende Hatay Valiliği, Hudut Alay Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Ramiz Bakır, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 19 Eylül’ün Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü gazilik ünvanının verildiği gün olduğunu hatırlatan Bakır, "Bugün barutla kanın, kanla canın, yurt sevgisi inancının imana dönüşerek canımızı vatana, namusa, bağımsızlığa, bayrağa, huşu içerisinde okunan ezanlara ve kılınan namazlara dönüştüğü, destanlaştığı gündür" dedi.

Törene Hatay Valisi Erdal Ata, 2’nci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Vali Yardımcıları Orhan Mardinli, Aydın Tetikoğlu ve Meral Batı Demirbaş, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi’nde devam eden etkinliklerde gaziler anılarını anlatarak o günleri tekrar yaşadılar.İkramların ardından törenler Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği’nde devam etti.