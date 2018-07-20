Hatay’da hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 5 farklı iş yerini soyduğu tespit edilen Ö.D., F.D., B.T.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

İkamet adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarla alınan şüphelilerin balıkçı barınağında bulunan teknelerinde 314 paket çeşitli markalarda sigara da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne getirilen zanlılardan Ö.D. ve B.T.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, F.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.