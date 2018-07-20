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20 Temmuz 2018 18:29

Hatay’da hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 5 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Hatay’da hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

20 Temmuz 2018 18:29


Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 5 farklı iş yerini soyduğu tespit edilen Ö.D., F.D., B.T.D. isimli şahısları gözaltına aldı.


İkamet adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarla alınan şüphelilerin balıkçı barınağında bulunan teknelerinde 314 paket çeşitli markalarda sigara da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne getirilen zanlılardan Ö.D. ve B.T.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, F.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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