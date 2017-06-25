Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

Sabah Namazı sonrası bayram namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Genç, yaşlı, çocuklar saflarda yerlerini alarak camileri doldurdu. Bayram namazının kılınmasının ardından dualar edildi.

Camilerde kılınan bayram namazının ve bayramlaşmanın ardından vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı kapısında bekleyen belediye görevlileri tarafından vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya ikram edildi. Mezarlık çevresinde satılan ve mezarlıklara güzel bir görüntü veren ‘murt’ bitkisi de mezarlığa gelen ziyaretçiler tarafından satın alınarak yakınlarının mezarlarına götürüldü.

Mezarlıkta görevlerini yapan vatandaşlar ardından sevdikleriyle bayramlaşmak üzere mezarlıktan ayrıldı.