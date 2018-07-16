Hatay’da orman yangınında soğutma çalışmaları başladı

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bahçe temizliğinden olduğu sanılan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Antakya ilçesi Uzunalıç, Maraşboğazı ve Serinyol mahallelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangına, 7 helikopter, 2 uçak, 40 arazöz, 5 dozer, 3 greyder, 20 su tankı ile müdahale edildi.

40 km hızla esen rüzgara başarılı bir çalışma gösteren ekipler, yangını 7 saatte kontrol altına alabildi. Yangın söndürme çalışmalarına 15 teknik eleman, 250 orman işçisi katılırken, bir işçi yaralandı.

Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, toplam 35 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.