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16 Temmuz 2018 22:47

Hatay’da orman yangınında soğutma çalışmaları başladı

Hatay’ın Belen ilçesi Amanos Dağları’nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle sonrasında kontrol altına alınarak soğutma faaliyetine geçildi.

Hatay’da orman yangınında soğutma çalışmaları başladı

16 Temmuz 2018 22:47


Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bahçe temizliğinden olduğu sanılan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.


Antakya ilçesi Uzunalıç, Maraşboğazı ve Serinyol mahallelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangına, 7 helikopter, 2 uçak, 40 arazöz, 5 dozer, 3 greyder, 20 su tankı ile müdahale edildi.


40 km hızla esen rüzgara başarılı bir çalışma gösteren ekipler, yangını 7 saatte kontrol altına alabildi. Yangın söndürme çalışmalarına 15 teknik eleman, 250 orman işçisi katılırken, bir işçi yaralandı.


Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, toplam 35 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.




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