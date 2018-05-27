Hatay’da polislere ateş açan zanlı yakalandı

7 Mayıs günü Kocatepe Mahallesi 392. Sokak’ta çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendirerek mahalleye giden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlılar A.G., Onur G. ve M.T., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı. Savcının itirazı sonrasında haklarında tekrar yakalama kararı çıkan zanlılardan ikisinin serbest bırakıldıktan bir hafta sonra Dörtyol ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı öne sürüldü. Hırsızlık olayıyla ilgili M.T. yakalanırken, Onur G.’nin ise arandığı belirtildi. Dörtyol’daki hırsızlık olayında M.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İskenderun’da polislere ateş eden kişi olduğu iddia edilen ve hakkında 4 dosyadan da aranan Onur G. İskenderun Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen Onur G., polislere ateş açılması olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.