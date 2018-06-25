Hatay’da seçim coşkusu

Hatay’da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında vatandaşlar AK Parti Hatay İl Başkanlığı önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutladı. AK Parti Hatay İl Başkanlığı önünde platform kurulurken, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler kalabalığa seslendi.
Kutlamaya gelen vatandaşlar şarkılar eşliğinde halay çekerek sevince ortak olurken AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler kutlamaya gelen herkese teşekkür ederek “Bu seçim başarısı tüm Hatay’ındır. Seçim süresi içerisinde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.